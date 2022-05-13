Takı kavgasında 4 kişiyi yaralayan baba konuştu: Ben ailemi korudum

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Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Kastamonu’dan gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, tartışma sırasında belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53), annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş’i (25) yaraladı. Tutuklanan Basri Bulut’un ‘silahla nitelikli kasten yaralama’ suçundan, kızı Burcu Bulut Keleş’in ise ‘azmettirmek’ suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.

İkinci kez hâkim karşısına çıkan Basri Bulut ile kızı Burcu Bulut Keleş’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Basri Bulut, “Olay sırasında damadın kız kardeşi ve annesinin kızıma saldırması üzerine beylik tabancasıyla dağılmaları için birkaç el ateş ettim. Kızımla darp edildik. Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim” diye konuştu.

‘VUR HEPSİNİ’

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Damadın annesi Meryem Keleş ise Burcu Bulut Keleş’in babasına ‘Vur hepsini’ diye bağırdığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.