Takı dükkanında cesetleri bulunmuştu... Cezaevinden çıkıp, eski sevgilisini öldürmüş

Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 16:32

Osmaniye'de bir takı dükkanında cesetleri bulunan Melek Kişen (33) ve Abdullah Yıldırım (39) ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Abdullah Yıldırım'ın cezaevinden izinli çıktığı, erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle eski sevgilisi ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi sonucu Melek Kişen'i öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde takı dükkanında meydana geldi. Dükkandan kötü koku yayıldığı yönünde yapılan ihbar sonrası polis, iş yeri sahibi Melek Kişen'e ulaşmaya çalıştı.

Ancak sonuç alamayınca yakınlarıyla iletişime geçti. Melek Kişen'den 12 Eylül'den beri haber almadığını belirten yakınları ile iş yerine giren polis, dükkanın depo olarak kullanılan kısmında çürümeye başlamış 2 cesetle karşılaştı. İncelemede; cesetlerin Melek Kişen ile eski sevgilisi Abdullah Yıldırım'a ait olduğu belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Abdullah Yıldırım'ın 12 Eylül'de cezaevinden izinli çıktığı, Melek Kişen'in dükkanına gittiği, erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle eski sevgilisi ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi sonucu Melek Kişen'i tabanca ile öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Diğer yandan Yıldırım'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Osmaniye Asri Mezarlığı'na götürüldü.

