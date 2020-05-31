Tahtalı Dağı nerede? Tahtalı Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre? Tahtalı Dağı özellikleri hakkında bilgi

Tahtalı dağı özellikle turistik açıdan çok önemli bir bölgedir. Yunan mitolojisine bakıldığı zaman Olimpos olarak geçmesi ile beraber, Olimpos kelimesi eski Yunancada tanrıların dağı olarak bilinir. Yüksek bir rakıma dayanan bu dağ, teleferik ile çıkılmak suretiyle dolaşma imkanı tanımaktadır. Özellikle manzarası ve bölgenin muhteşem doğallığı ile beraber tarihe tanıklık etmesi ile en çok ziyaret edilen dağlar arasında yer almaktadır.

Tahtalı Dağı Nerede?

Tahtalı Dağı Akdeniz Bölgesi'nde yer almakta ve Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunmaktadır. Özellikle Toros kolu Bey Dağları'nın bir kolu olarak en büyük zirvelerinden biridir. Tahtalı Dağı deniz ile daha turizmini bir araya getiren en önemli noktalardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bey Dağları'nın içinden geçen yol ile beraber teleferik üzerinden tırmanma fırsatı vermektedir. 80 kişilik panoramik kabinler eşliğinde daha çıkış yapma imkanı tanır. Manzarası ve tabiatı konusunda koruma altında bulunan bir bölge olarak Akdeniz'de yer alıyor. Bölgeye Antalya üzerinden ulaşım sağlanacak şekilde ziyaret etmek mümkün.

Tahtalı Dağı Yüksekliği

Turizm açısından büyük bir öneme sahip olan Tahtalı Dağı konusunda en çok merak edilenlerden biri yüksekliğidir. Antik döneme kadar uzanan tarihi ile beraber görkemli bir yüksekliğe sahip olan Tahtalı Dağı, 2365 metre yüksekliği eşliğinde bölgenin en önemli zirvelerinden biri olarak öne çıkıyor. Toros kolu Bey Dağları'nın manzara açısından ve görsellik noktasında büyük öneme sahip alanlarından biridir. Deniz yüksekliğinden 2365 metre zirvede bulunan dağ, panoramik açıdan muhteşem bir manzara sağlamaktadır. 360 derecelik eşsiz bir manzara ile beraber Side ile Finike arasındaki manzarayı gözler önüne seriyor. Bu sebepten dolayı özel teleferik ile beraber her sene yerli ve yabancı pek çok turist dağın zirvesine çıkmak adına bölgeyi ziyaret etmektedir.

Tahtalı Dağı Efsanesi

Tahtalı Dağı muhteşem bir efsaneye sahip olan en özel bölgelerden biridir. Diğer bir ismi ile Olimpos Dağı olarak da bilinmektedir. Yani Antik Yunan tarihine bakıldığında Tanrıların Dağı olarak bilinir. Bölgenin en önemli ayrıcalıklarından biri 360 derecelik panoramik bir etki yaratmasıdır. Böylece dağ ile deniz arasında eşsiz bir görsel ziyafet çekme şansı tanımaktadır. Manzarası ile göze hitap eden etkileyici görselin yanı sıra, 80 kişilik panoramik kabinler üzerinden daha çıkış imkanı bulunmaktadır. Böylece daha zirvesinde manzara seyredilmekte ve çıkarken harika bir ana şahitlik etme şansı yakalanmaktadır.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Tahtalı Dağı, harika bir 360 derecelik manzara görmek için özel bir olanak vermektedir. Milli parkın yeşilliklerine yerleştirilmiş olan teleferik ile beraber, Olimpos dağının huzur veren zirvesine eğlenceli bir çıkış imkanı sağlanmaktadır. Yeşillik ile mavili bir araya getiren ve buluşturan bu özel dağ, aynı zamanda tarihe ve efsaneye şahitlik etme imkanı tanıyor. Özellikle eşsiz panoramik ayrıcalığı sayesinde heyecanlı ve unutulmaz anlar yaşama şansı vermektedir.

Efsaneye göre Yunan mitolojisinde evren ve dünya ile ilgili tüm olayları kontrol eden Tanrıların bu dağda yaşadığı bilinmektedir. Özellikle Doğa olaylarını yönetirler ve insan kaderini belirlemek suretiyle doğaüstü varlıklar olarak bilinirler. O yüzden her sene pek çok yerli ve yabancı turist bölgeyi ziyaret etmek için akın etmektedir.