MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTahtalı Barajı'nda balık avlayan 2 kişiye, 9 bin lira ceza
GeriGündem Tahtalı Barajı'nda balık avlayan 2 kişiye, 9 bin lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Tahtalı Barajı'nda balık avlayan 2 kişiye, 9 bin lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tahtalı Barajı'nda balık avlayan 2 kişiye, 9 bin lira ceza
Abone Olgoogle-news

İZMİR'in Menderes ilçesinde av yasağı olan Tahtalı Barajı'nda ağ atarak balık avlayan 2 kişiye, toplam 9 bin 832 TL ceza kesildi.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanmanın yasak olduğu Tahtalı Barajı'nda, 2 balıkçının ağ attığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, M.A.E. ve H.H.E.'nin, baraja 150 metrelik ağ attıklarını tespit etti. Ağlara ve tutulan balıklara el koyan ekipler, ikiliye kişi başı 4 bin 916 TL olmak üzere toplam 9 bin 832 TL ceza kesti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi