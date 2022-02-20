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Tahtalarını sökerken gecekondunun çatısı üzerine çöktü: Bir yaralı

#Ankara#Altındağ#Ferhat Keser

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boş gecekondunun tahtalarını sökmeyen çalışan Ferhat Keser'in (34) üzerine çatı çöktü. Enkaz altında kalan Keser yaralandı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Kayabaşı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Keser, odun toplamak için metruk gecekonduya girdi. Gecekondunun tahtalarını sökmeyen çalışan Keser'in üzerine çatı çöktü. Enkaz altında kalarak yaralanan Keser, komşularının yardımıyla kurtarıldı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi, Keser hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri ise enkazda başka kişilerin olma ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tahtalarını sökerken gecekondunun çatısı üzerine çöktü: Bir yaralı

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#Ankara#Altındağ#Ferhat Keser

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