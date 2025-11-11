×
Tahta kurusu ilaçlaması 7 kişiyi zehirledi! Bina mühürlendi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir apartmanda tahta kurusu için kullanılan yüksek doz ilaç sebebiyle 7 bina sakini zehirlendi. Olay sonrası bina tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binada yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs, tahta kuruları için satın aldığı ilacı dairesinde yüksek dozda kullanmaya başladı. İlaç kokusu, apartmanın diğer katlarına da ulaşırken bazı bina sakinleri ilaç sebebiyle zehirlendi.

Tahta kurusu ilaçlaması 7 kişiyi zehirledi Bina mühürlendi

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda binada yaşayıp zehirlenen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi olurken 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sokakta polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, zehirlenmelere karşı tedbiren mühürlendi. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.

