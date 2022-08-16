Tahta köprüden düşen eski belediye başkanı hayatını kaybetti

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Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Çal ilçesine bağlı Ortaköy beldesinde 2004-2009 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan evli ve 3 çocuk babası Hasan Şakir Duranoğlu (72), arazisini gezmek için yola çıktı. Burada bir süre vakit geçiren Duranoğlu, havanın kararmasıyla evine dönmeye başladı. Bu esnada tahta köprüden karşı geçmeye çalışan Duranoğlu, tahtanın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten yere düştü. Kendisinden haber alamayan yakınları köprüye geldiğinde acı olayla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri Duranoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden uzun uğraşlar sonucu otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları ise fenalık geçirdi.