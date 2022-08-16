Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tahta köprüden düşen eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Çal#Hasan Şakir Duranoğlu
Tahta köprüden düşen eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 11:41

Denizli’nin Çal ilçesinde mahalleye dönüşen Ortaköy beldesinin eski belediye başkanı Hasan Şakir Duranoğlu, tahta köprünün kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Çal ilçesine bağlı Ortaköy beldesinde 2004-2009 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan evli ve 3 çocuk babası Hasan Şakir Duranoğlu (72), arazisini gezmek için yola çıktı. Burada bir süre vakit geçiren Duranoğlu, havanın kararmasıyla evine dönmeye başladı. Bu esnada tahta köprüden karşı geçmeye çalışan Duranoğlu, tahtanın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten yere düştü. Kendisinden haber alamayan yakınları köprüye geldiğinde acı olayla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri Duranoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden uzun uğraşlar sonucu otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları ise fenalık geçirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Çal#Hasan Şakir Duranoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
EZBER BOZAN SERİSİ | Tansiyon hangi koldan ölçülmeli

EZBER BOZAN SERİSİ | Tansiyon hangi koldan ölçülmeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
EZBER BOZAN SERİSİ | Tansiyon hangi koldan ölçülmeli

EZBER BOZAN SERİSİ | Tansiyon hangi koldan ölçülmeli?

#Sağlık