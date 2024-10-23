Taht kavgası başladı! Kara kutu paralara çökmüş

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Abdullah Aymaz ve Mustafa Özcan ile birlikte adı örgütün yeni lideri olacaklar arasında geçen Cevdet Türkyolu’nun milyon dolarlık serveti örgüt içerisinde tartışma konusu oldu. Fetullah Gülen’in ABD’ye kaçmasından sonra bir an olsun yanında ayrılmayan “Uzun Cevdet” lakaplı kara kutusu Türkyolu’nun, mal varlığı kriz çıkardı. Örgütün parasını zimmetine geçirerek zenginleştiği konuşulan Türkyolu, sahip olduğu milyon dolarlık mal varlığıyla dikkat çekiyor.

SERVETİ HIZLA ARTTI

Gülen’in ölmeden önceki son ikamet ettiği 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan bir milyon dolar değerindeki ev Türkyolu tarafından 10 Haziran 2023’te satın alındı. Türkyolu, 2003 ile 2013 yılları arasında toplam 17 adet “tapu satış” işlemi yaparak dikkat çekti. Örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki “nt şirketi”ndeki hissesini değerinin üstünden 4 milyon dolara sattı. Ayrıca Kaynak Holding üzerinden kayda alınmayan, elden milyon dolarlar aldı.“Hizmete harcıyorum” diyerek FETÖ adına toplanan paraları zimmetine geçirmekle suçlanan Türkyolu, Bank Asya’nın zarara uğratılmasında da önemli bir rol oynadı.

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‘MALİKÂNE’SİNE GÖMÜLECEK

Gülen’in cenazesi yarın örgütün merkezi olan çiftlikteki ‘kestane kampı’nda yapılacak. Gülen, kamp içinde daha önce kendi “işaret ettiği” yere gömülecek. Cenaze namazını örgütün en yaşlı isimlerinden Suat Yıldırım kıldıracak. Seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensuplarının ABD’ye doğru yola çıktığı, Gülen’in yazılı bir miras bıraktığı da konuşuluyor. Örgüt mensuplarının cenaze hazırlıkları kapsamında çiftliğe iş makineleri getirdiği de görüldü.

BAŞINA 20 MİLYON ÖDÜL VAR

İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinin Kırmızı Kategorisi’nde bulunan Türkyolu’nun başına 20 milyon lira ödül konulmuş durumda.