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Tahsin Hoca’ya veda

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#İTÜ Radyosu#Tahsin Saya#Elektronik Haberleşme
Tahsin Hoca’ya veda
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 07:00

İTÜ radyosu, kapalı devre ilk televizyon yayını gibi Türkiye’nin elektronik haberleşme tarihine imza atan Prof. Dr. Tahsin Saya, 102 yaşında hayata veda etti.

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1983 yılında emekli olan Prof. Dr. Tahsin Saya, akademik hayatına 1940’ta o zamanki adı Yüksek Mühendis Mektebi olan İTÜ’ye girerek başladı. Prof. Dr. Saya, 100. yaş gününde bilim yolculuğunu Hürriyet’e şöyle anlatmıştı: “Akademik hayatım 1946 yılında fakültenin Zayıf Akım Bölümü’nde başladı. 1955 yılında doçent oldum.   İTÜ Makine Fakültesi ve Maçka Teknik Okulu’nda elektronik ve yüksek frekans tekniği derslerini verdim. 1964 yılında profesör oldum.”

İLK CANLI MAÇ

İTÜ’de akademisyen olarak görev yaptığı yıllarda üniversite radyosu ve ilk FM vericisinin kurulmasında, radyodan ilk canlı maç yayınının yapılmasında ve üniversitede kapalı devre olarak ilk televizyon yayınının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan Saya, Hava Harp Okulu ile Karadeniz Teknik ve Uludağ Üniversitelerinde de dersler verdi.      

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2 YIL ÖNCE DALYA DEMİŞTİ: ‘CUMHURİYET’E BORCUMU ÖDEDİM’

İki yıl önce doğum günü için kendisi ile görüştüğümüzde  Prof. Dr. Saya, “Doksan dokuz senedir ikiz kardeşim gibi birlikte yaşadığım Türkiye Cumhuriyeti’nden yaşım gereği herhalde kısa zamanda ayrılmak gerekecek. Ama ben ona bütün borçlarımı ödediğimi düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

 

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#İTÜ Radyosu#Tahsin Saya#Elektronik Haberleşme

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