‘Tahsilliler burçlara daha çok inanıyor’

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Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Zübeyir Nişancı’nın ‘Sayılarla Türkiye’de İnanç ve Dindarlık’ raporu,21 Mart’ta yayınlandı. 18 yaş ve üzeri bin 942 kişiden toplanan verilerle oluşturulan raporda çarpıcı bilgiler yer aldı.

NAZAR, MUSKA, CİNLER...

Araştırma kapsamında, katılımcılara melekler, nazar, cinler, mucizeler, kerametler, uğur veya uğursuzluk, karma ve burçlara inanıp inanmadıkları soruldu.Katılımcıların yüzde 89’u meleklere, yüzde 80’i ise nazara inandıklarını söyledi.

KADINLAR ÖNDE

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Katılımcıların yüzde 27’sinin ise burçlara inandığı görüldü. Bu oran kadınlarda yüzde 37, erkeklerde yüzde 17 oldu. Üniversite öğrencilerinin uğur, uğursuzluk, karma ya da burçlara inanma oranı en yüksek grup olduğu belirlendi. Üniversite mezunlarında da diğer eğitim seviyelerine kıyasla burçlara inanma oranının yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı. Kadınların tüm kategorilerde erkeklerden daha fazla inanç düzeyine sahip olduğu da saptandı.