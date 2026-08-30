Tahran’dan Van'a direkt uçuşlar başladı

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Bugün Tahran Havalimanı’ndan havalanan ilk uçak, yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından saat 19.30 sıralarında Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yaptı. Uçaktan inen yaklaşık 80 kişilik ilk turist kafilesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu tarafından çiçeklerle karşılandı. Van TSO Başkanı Necdet Takva da havalimanında İranlı turistlerle bir süre sohbet ederek kente gelişlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"VAN, ULUSLARARASI UÇUŞLAR KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR MERHALEYİ AŞTI"



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Van TSO Başkanı Necdet Takva, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Tahran-Van direkt uçuşlarının başlamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Van’ın yakın pazarlarda bulunan ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Takva, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konunun, bugün Tahran'dan Van'a ilk uçak seferinin gerçekleşmesiyle neticelenmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak özellikle yakın pazarda bulunan ülkelerle ilişkilerimizi iyi bir düzeye taşıma konusunda çok ciddi bir emek ve çaba harcıyoruz. Geldiğimiz noktada, uzun yıllardır Tahran'da faaliyet gösteren Van merkezli firmanın orada gerçekleştirdiği sözleşmeler ve özel havayolu şirketiyle vardıkları mutabakat çerçevesinde ilk uçak bugün az önce havalimanımıza indi. Dolayısıyla Van, hem diplomatik açıdan hem de uluslararası uçuşlar altyapısının oluşturulması konusunda önemli bir merhaleyi de aşmış oldu. Bugün, yurt dışı altyapısını oluşturacak organizasyonlar da gerçekleşti. Ben gerçekten heyecanlı ve mutluyum" dedi.

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"BU YILKİ HEDEFİMİZ 1 MİLYON TURİST"



Yeni uçuşların Van turizmine önemli katkı sunacağını dile getiren Takva, "2025 yılında 777 bin İranlının Kapıköy'den ilimize karayoluyla giriş yaptığını biliyoruz. Savaşın olmaması durumunda bizim bu yılki hedefimiz 1 milyon turist. Ancak bölgesel uçuşlarla beraber, inşallah yıl sonuna kadar herhangi bir aksaklık olmazsa, yeni birtakım ambargo engellemeleri ya da teknik birtakım sorunlar yaşanmazsa, Erkan Bey'le ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle inşallah bu rakamlara ulaşmayı, hatta bu rakamların ötesinde bir turizm hareketliliğini şehrimize kazandırmış olacağız. Dediğim gibi, tekrar bu duygu ve düşüncelerle sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İlk uçuşla Van’a gelen yolcular arasında kentin turizm potansiyelini araştırmak ve tanımak amacıyla davet edilen yaklaşık 20 kişilik özel bir grubun da bulunduğunu kaydeden Takva, "Bu uçakta 80 kişilik bir yolcu grubu var. Bunların 20'ye yakını, araştırma yapmak ve buradaki Van'ın potansiyelini öğrenmek için Erkan Bey'in özel misafirleri. Onların da burada hem konaklama hem de lojistik ihtiyaçlarını destekleyeceğiz. Aynı zamanda onlar da bizim bir nevi İran'daki yeni yüzümüz olmak üzere şehrimizi keşfetmeye çalışacaklar" ifadelerini kullandı.



İran’dan Van’a gelen turistlerden Seyid Halifor, uçuşların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel olmuş. Uçuşlar çok rahat oldu. İnşallah İran’dan Van’a, Türkiye’ye daha çok yolcu gelir. Van çok güzel bir şehir. İnşallah İran’dan daha çok yolcu gelir" şeklinde konuştu.



Daha önce Van’a geldiğini hatırlatan İranlı turist Semira Taheri ise uçakla gerçekleştirilen yolculuğun kendisi için çok daha rahat olduğunu söyledi. Taheri, "Daha önce Van’a gelmiştim. Bu kez uçakla geldim ve çok güzel oldu. Van gerçekten çok güzel. Burayı çok beğendim. Daha önce Tahran’a da gitmiştim. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Uçakla yaklaşık bir saatte geldik ve yolculuk çok güzel, çok rahattı. Daha önce araba, tren ve otobüsle geliyordum. Bu uçuş benim için çok daha güzel ve rahat oldu" dedi.