Tahran'a davet

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren kabulde, iki ülke arasında ticari ilişkilerin iyileştirilmesi başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tahran’a davetini iletti. Erdoğan’ın davete olumlu yanıt verdiği bildirildi. İran’da gerçekleştirilecek yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı’nın detayları konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeden önce yaptığı açıklamada Türkiye-İran arasında azalan ticaret hacmine dikkat çekip, “Ticaret hacminde ciddi manada düşüş var. 30 milyar dolar gibi bir ticaret hacmi vardı. Bunun çok üzerine çıkma gibi bir hedefimiz de vardı. Ama koronavirüs, yaptırımlarla beraber çok ciddi düşüş oldu. Onları sayın Zarif’le görüşeceğiz” demişti.