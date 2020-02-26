Tahran uçağı karantinada

THY’nin TK 879 sayılı Tahran-İstanbul özel sefer uçağı, dün yerel saatle 07.45’te 132 Türk yolcu ve 8 mürettebatla birlikte Tahran’dan havalandı. Yolculuk sırasında bazı yolcuların Kum ve Meşhed ziyaretleri hikâyesi olduğunun öğrenilmesi ve bir kaç yolcuda da ateş olmayıp, soğuk algınlığı belirtileri görülünce THY yetkilileri durumu Sağlık Bakanlığı’na bildirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda uçağın Ankara’ya iniş yapması kararlaştırıldı. Bu sırada Esenboğa Havalimanı’nda seferberlik ilan edildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden özel kıyafetli ekipler de apronda beklemeye başladı. Uçak, saat 10.29’da Esenboğa’ya acil iniş yaptı.

HAVALİMANINDA ÖN MUAYENE

Uçaktakiler için havaalanında 42 ambulans ve 126 sağlık görevlisi hazır bulundu. Sağlık ekipleri apronda yolcularla birlikte mürettebatın ön muayenesini yapıp ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne sevk etti. Yolcuların tahliyesinin ardından Tahran’dan gelen THY uçağı dezenfekte edildi.

ÖZEL KIYAFETLİ PERSONEL

Karantina hastanesi ve çevresinde getirilecek yolcu ve mürettebat için özel önlemler alındı. Güvenlik personeli dahi maske takarken hastane içerisindeki görevliler ile ambulans personeli de özel kıyafetlerle yolculara eşlik etti. Maske ile ambulanslardan inen yolcular gruplar halinde hastaneye alındı. Birçoğu valizleri ile ambulanslardan inen yolcular arasında çocuklar da bulunuyor.

GELENLER ARASINDA HASTA YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aldıkları etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen, Türkiye'de bu hastalığa rastlanmadığını söyleyerek şöyle devam etti: "İran ile uçuşlarımız tek taraflı olarak durdurulmuştu. Tahran'dan özel olarak Türk vatandaşlarını Türkiye'ye taşıyan THY uçağının seferi esnasında, özelikle yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri hikâyesi olduğunun öğrenilmesi üzerine, bir kaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük yakınması, soğuk algınlığı olması sebebi ile uçağı Ankara'ya indirme yönünde bir karar aldık. İstanbul'da hazırlıklarımız tam olmasına rağmen Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, bu konuda daha önce deneyimli olan bir ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır bulunmasıydı. Tercihimiz tecrübeli ekip nedeniyle Ankara oldu."

‘ATEŞLİ YOLCU BULUNMUYOR’

Bakan Koca, 132 Türk yolcu ve 8 mürettebat toplam 140 kişiden 47'sinin Zekai Tahir Burak Hastanesi, kalanların da Ankara Şehir Hastanesi'nin yanında yeni yapılan ancak hiç kullanılmayan Bilkent Klinik Gözlem Konukevinde karantinaya alındığını belirterek "Risk almamak adına bu vatandaşlarımız ve mürettebatımız karantinaya alınmışlardır. Tüm yolcuların ilk muayeneleri yapıldı. İlk muayenede ateşi olan ve hasta olduğu lehine bulgu olan vatandaşımızın olmadığını söylemek istiyorum. Sadece 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınmasının olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.