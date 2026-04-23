Tahran Havalimanı'nda mahsur kalan THY uçağı 55 gün sonra Türkiye’ye dönüyor

#İran#Tahran#THY
Tahran Havalimanında mahsur kalan THY uçağı 55 gün sonra Türkiye’ye dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 15:10

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle İran Hava Sahası’nın kapatılmasının ardından Tahran Havalimanı’nda mahsur kalan Türk Hava Yolları (THY) uçağı 55 gün sonra Türkiye’ye dönüyor.

28 Şubat Cumartesi günü başlayan ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle İran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Personel karayoluyla tahliye edilirken uçak İran’ın Tahran Havalimanı’nda kaldı.

İran Hava Sahasının kısmen açılmasının ardından THY’nin TC-JZG kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı yerel saatle saat 14.00’te Tahran Havalimanı’ndan kalktı.

Emniyetli bir uçuş için uçağın kalkış öncesi teknisyenler tarafından motor başta olmak üzere gerekli testlerinin yapıldığı ve lastiklerinin değiştirildiği öğrenildi. THY uçağının 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.

Tahran Havalimanında mahsur kalan THY uçağı 55 gün sonra Türkiye’ye dönüyor

#İran#Tahran#THY

