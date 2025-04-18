Tahliyeye puanı yetmemiş

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Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndan önceki akşam çıkan Kozağaçlı’nın tahliyesine savcılık, gelişim değerlendirme raporlarını gerekçe gösterek itiraz etti. Gerekçede, “Cezaevindeki birimlerin hazırladığı gelişim değerlendirme raporlarında gelişim puanı 37.75 olarak kayda geçti. Bu da 40 barajını geçemedi” denildi. Hâkimliğin itirazı kabul etmesinin ardından Kozağaçlı hakkında yakalama kararı verildi. Dün öğlen gözaltına alınan Kozağaçlı, cezasının infazı için tutuklandı. Kozağaçlı 2017’den bu yana ‘DHKP/C terör örgütüne üye olmak’ suçundan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaydı.