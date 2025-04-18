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Tahliyeye puanı yetmemiş

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#Çağdaş Hukukçular Derneği#Selçuk Kozağaçlı#Tutuklama
Tahliyeye puanı yetmemiş
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 07:00

7.5 yıl sonra önceki gün cezaevinden tahliye olan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Onursal Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı, 24 saat geçmeden yeniden tutuklandı.

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Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndan önceki akşam çıkan Kozağaçlı’nın tahliyesine savcılık, gelişim değerlendirme raporlarını gerekçe gösterek itiraz etti. Gerekçede, “Cezaevindeki birimlerin hazırladığı gelişim değerlendirme raporlarında gelişim puanı 37.75 olarak kayda geçti. Bu da 40 barajını geçemedi” denildi. Hâkimliğin itirazı kabul etmesinin ardından Kozağaçlı hakkında yakalama kararı verildi. Dün öğlen gözaltına alınan Kozağaçlı, cezasının infazı için tutuklandı. Kozağaçlı 2017’den bu yana ‘DHKP/C terör örgütüne üye olmak’ suçundan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaydı. 

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#Çağdaş Hukukçular Derneği#Selçuk Kozağaçlı#Tutuklama

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