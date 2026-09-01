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Tahliyeye itirazla ikinci kez tutuklama

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#Deniz Göktaş#Cumhurbaşkanı Hakareti#Tahliye Kararı
Tahliyeye itirazla ikinci kez tutuklama
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 07:00

İSTANBUL’da sahne aldığı gösterideki ifadeleri nedeniyle ‘Dini değerleri aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamalarıyla tutuklanan ve bir süredir cezaevinde bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında, 28 Ağustos Cuma günü avukatlarının yaptığı başvuru üzerine tahliye kararı verilmişti. ​

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Ancak, aynı soruşturma kapsamında ‘Suçu ve suçluyu övme’ iddiasından da tutukluluğu devam eden Göktaş, bu sebeple cezaevinden çıkamamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek Göktaş hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

​Böylece, ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçundan cezaevinde bulunan Deniz Göktaş, tahliye edildiği iki suçlamadan da tekrar tutuklanmış oldu. Göktaş’ın avukatlarının yeni tutuklama kararına da itiraz etmesi bekleniyor.

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#Deniz Göktaş#Cumhurbaşkanı Hakareti#Tahliye Kararı

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