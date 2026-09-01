Tahliyeye itirazla ikinci kez tutuklama

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Ancak, aynı soruşturma kapsamında ‘Suçu ve suçluyu övme’ iddiasından da tutukluluğu devam eden Göktaş, bu sebeple cezaevinden çıkamamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek Göktaş hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

​Böylece, ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçundan cezaevinde bulunan Deniz Göktaş, tahliye edildiği iki suçlamadan da tekrar tutuklanmış oldu. Göktaş’ın avukatlarının yeni tutuklama kararına da itiraz etmesi bekleniyor.