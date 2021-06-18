Tahliyeye itiraz

Gaziantep’te, Duygu Delen’in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında ‘kasten öldürme’, ‘cinsel istismar’, ‘yağma’ ve ‘hakaret’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın ‘ev hapsi şartıyla’ tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamanın 16 Haziran’daki duruşmasında mahkemece tutuklu sanık hakkında ev hapsiyle tahliye edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi. Açıklamada, karara Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği bildirildi.



EVİNDE KEŞİF YAPILMIŞTI

Gaziantep’te 13 Ağustos 2020’de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin, Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet Kaplan (20) tutuklanmıştı. Mehmet Kaplan hakkında ‘çocuğun kasten öldürülmesi’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘hakaret’ ve ‘konutta yağma’ suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart’ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet Kaplan’ın evinde keşif yapmıştı.



‘ÖDÜL GİBİ OLDU’

Mahkemenin kararının kendilerini çok üzdüğünü belirten Duygu Delen’in annesi Şenel Delen, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanından yardım beklediklerini söyledi. Mehmet Kaplan’ın yeniden tutuklanmasını beklediklerini dile getiren Şenel Delen, şöyle konuştu: “Daha önce de bir cinayet işleyen ve reşit olmayan kızımı öldüren Mehmet Kaplan, dosyada hiçbir değişiklik olmadan nasıl olur da serbest bırakılabilir? Kızımı bir kez daha öldürdüler. Verilen karara savcılık da itiraz etti. Biz de bu itiraz kararını doğru buluyoruz. Zaten ev hapsine çarptırılmak ona ödül gibi oldu. Umarım en kısa zamanda tekrar içeriye girer.”

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