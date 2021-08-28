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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  -
Haber Giriş: 28.08.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Tahliye uçuşunda dünyaya geldi... 30 bin feet'te doğum

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Tahliye uçuşunda dünyaya geldi... 30 bin feet'te doğum

İngiltere'ye tahliye uçuşu gerçekleştiren THY uçağında 30 bin feet'te doğum gerçekleşti. Baba TajMohHammat ve anne Soman Noori üçüncü çocuklarının ismini Havva koydu. Tedbir amaçlı Kuveyt'e inen uçak gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle birlikte Birmingham seyahatini sürdürdü. Uçuş Birmingham'da son buldu.

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  • Tahliye uçuşunda Havva bebek dünyaya geldi
  • Tahliye uçuşunda Havva bebek dünyaya geldi
  • Tahliye uçuşunda Havva bebek dünyaya geldi
  • Tahliye uçuşunda Havva bebek dünyaya geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Afganistan'da oluşan güvensiz ortam ve hayat şartları nedeniyle tahliyeler devam ediyor. İngiltere için çalışan Afgan vatandaşları tahliye için ilk olarak Dubai'ye götürüldü. Dubai'deki Afganları İngiltere'ye götürmek için Türk Hava Yolları (THY) tahliye seferi yaptı.  Dubai-Birmingham seferini yapan uçakta, Afganistan vatandaşı 26 yaşındaki Soman Noori'nin sancıları arttı. 

Tahliye uçuşunda dünyaya geldi... 30 bin feette doğum


Türkiye saati ile 04.00 civarında Kuveyt hava sahasındayken hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı. Uçakta doktorun bulunmaması nedeniyle kabin amiri Aysel Yavaş ve ekibi doğum için hazırlık yaptı. Kabin ekipleri aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi.  

Tahliye uçuşunda dünyaya geldi... 30 bin feette doğum

Baba TajMohHammat ve anne Soman Noori üçüncü çocuklarının ismini Havva koydu. Tedbir amaçlı Kuveyt'e inen uçak gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle birlikte Birmingham seyahatini sürdürdü. Uçuş -Birmingham'da son buldu.

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