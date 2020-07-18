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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 18.07.2020 - 01:03,Son Güncelleme:

Tahliye olduğu gün hırsızlık yaptı! İfadesi şaşkına çevirdi

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Tahliye olduğu gün hırsızlık yaptı! İfadesi şaşkına çevirdi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sabah saatlerinde hırsızlık suçundan bulunduğu cezaevinden tahliye olan H.I., aynı gün içerisinde kamyonet çaldı. Polis ekiplerince yaşanan kovalamaca socunu kaza yaparak yakalanan H.I.'nın Kuşadası'na gitmek için araç bulamadığı için kamyoneti çaldığını söylediği öğrenildi. 

Kaymakçı F Tipi Cezaevi'nde bir süre hırsızlık suçundan hapis yatan ve cezasını tamamlayan H.I., bugün sabah saatlerinde tahliye oldu. H.I., cezaevinden çıktığı aynı gün Kaymakçı Mahallesi'nde, bir kişinin anahtarı üzerinde bıraktığı 35 ANU 379 plakalı kamyoneti çaldı. H.I., kamyonetle olay yerinden ayrılırken, araç sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ilçedeki tüm giriş ve çıkışları tutan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri, H.I.'yı takibe aldı. Kısa süren kovalamacanın ardından kaza yapan H.I., yakalanarak gözaltına alındı. H.I., Aydın'ın Kuşadası ilçesine gitmek için araç bulamadığını ve bu yüzden kamyoneti çaldığını söylediği öğrenildi. 

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