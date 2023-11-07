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Tahliye memurlarını karşısında gören kiracı dehşet saçtı: Bıçak ve satırla direndi

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#Kiracı#Ev Sahibi#İcra
Tahliye memurlarını karşısında gören kiracı dehşet saçtı: Bıçak ve satırla direndi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 15:23

Antalya'da tahliye memurlarını kapısında gören kadın, ekiplere bıçak ve satırla direndi. Polis ekiplerinin kalkanlarla balkondan girdiği kadın ve kızı ikna edilerek aşağı indirildi. Bu sırada görüntülenmesini istemeyen genç kız ise gazetecilere saldırdı. Anne ve kızı polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilerek anne hastaneye, kız ise karakola götürüldü.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6492 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; site içerisinde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katının sahibi kiracısı Şerife E.’den evini boşaltmasını istedi.

Tahliye memurlarını karşısında gören kiracı dehşet saçtı: Bıçak ve satırla direndi

İddiaya göre kiracısının evi boşaltmaması üzerine ev sahibi mahkemeye başvurdu. 2 yıl süren davanın ardından mahkeme tahliye kararı alınca icra memurları kararı uygulamak üzere adrese geldi.

Tahliye memurlarını karşısında gören kiracı dehşet saçtı: Bıçak ve satırla direndi

Şerife E. ve kızı Sude E. icra memurlarına direnerek adresten gitmelerini istedi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karşısında gören kadın, eline bıçak ve satır alarak balkona çıktı. Polis ekipleri kadına müdahalede bulunmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi desteği istedi. 

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Tahliye memurlarını karşısında gören kiracı dehşet saçtı: Bıçak ve satırla direndi

ANNE GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ, KIZI GAZETECİLERE SALDIRDI

Polis ve itfaiye ekipleri, içeriden kilitlenen kapıyı açmak ve anne kızı ikna etmek için merdiven yardımıyla yukarı çıktı. Polis ekipleri kadının elinde bulunan bıçak ve satır dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kalkanları alarak balkondan eve girdi.

Tahliye memurlarını karşısında gören kiracı dehşet saçtı: Bıçak ve satırla direndi

Anne ve kız, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Bu sırada karakola gitmek istemeyen anne ve kızı polislere güçlük çıkardı. Kendilerinin görüntülendiğini gören kız ise gazetecilere saldırdı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle anne sağlık ekiplerine teslim edilirken, kızı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ekipler tahliye kararını yerine getirmek üzere adrese girdi.

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Tahliye memurlarını karşısında gören kiracı dehşet saçtı: Bıçak ve satırla direndi

Tahliye memurlarını karşısında gören kiracı dehşet saçtı: Bıçak ve satırla direndi

Tahliye memurlarını karşısında gören kiracı dehşet saçtı: Bıçak ve satırla direndi

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#Kiracı#Ev Sahibi#İcra

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