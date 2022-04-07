Tahliye krizi böyle aşıldı: Sorumluluk mahkemede

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen ankesör soruşturması kapsamında, 27 Ocak 2021 tarihinde emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban, Nuri Cankıymaz ile özel bir şirkette çalıştığı belirlenen ve mahrem imam olduğu iddia edilen Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi. Cankıymaz adresinde bulunmazken, diğer 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Cankıymaz ise Yunanistan’a kaçarken yakalandı ve FETÖ üyeliği, resmi belgede sahtecilik suçlarından Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 14 Aralık 2021 tarihli duruşmada tahliyesine karar verdi. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararına itiraz etmesi üzerine üst mahkeme olan Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Cankıymaz’ın tutuklanmasına hükmetti.

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İKİNCİ İTİRAZI REDDETTİ

Davanın önceki günkü duruşmasında Cankıymaz yine tahliye edildi. Savcılık da yeniden itiraz etti. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti. İtiraz gerekçesinde delilleri takdir ve değerlendirme yetkisinin Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olduğu, sorumluluğun da onlarda bulunduğu belirtildi.