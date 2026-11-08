Tahliye kararına savcı engeli

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BALIKESİR Bandırma’da eğlence mekânında 21 Mart 2026 gecesi, Ahmet Enes Erdem (33) ve Yavuz Kef (32), M.A. ile tartıştı. M.A.’nın arkadaşlarını çağırması üzerine Soner Çil (26) ve Ufuk K. de mekâna geldi. Burada tartışan gruplar, saat 03.00 sıralarında başka bir eğlence mekânında yeniden karşılaşınca küfürleşti. Aracına doğru yürüyen Çil, peşinden gelen karşı grupla kavga etmeye başladı. Çil, belinden çıkardığı kemerle Yavuz Kef'in sırtına vurdu. Yaşanan arbede sırasında, Kef’in attığı yumruk başına isabet eden Çil, yere düşerek bilincini kaybetti. Bu sırada Ahmet Enes Erdem de hareketsiz yatan Çil’in yüzüne ayakkabısının tabanıyla vurdu. Çağrılan sağlık ekipleri, Çil’in hayatını kaybettiğini belirledi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Yavuz Kef ile arkadaşı Ahmet Enes Erdem, olayın ardından gözaltına alındı. Polis merkezinde Soner Çil’in öldüğünü öğrenen Kef, “Sadece bir yumruk vurduk. Tek yumrukla adam ölür mü?” diyerek ağladı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Soruşturmanın ardından hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporuna da yer verildi. Raporda, baş bölgesine alınan darbenin yaşamı tehlikeye sokmadığı, Çil’in ölümünün, künt kafa travmasının etkisiyle önceden mevcut olan beyin damarlarındaki anevrizmanın yırtılması sonucu meydana gelen beyin kanamasına bağlı olduğu ifade edildi. Hazırlanan iddianamede Ahmet Enes Erdem ve Yavuz Kef hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDULAR

Bandırma 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmaya tutuklu sanıklar ve tarafların avukatlarıyla Soner Çil’in ailesi katıldı. Mahkemede, önceki ifadelerini tekrarlayıp suçsuz olduklarını söyleyen sanıklar tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti duruşma sonrası otopsi raporunu da dikkate alarak Yusuf Kef ile Ahmet Enes Erdem’in ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Cumhuriyet savcısının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu Kef ve Erdem, bir hafta sonra yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DARPLA ÖLÜMÜN İLLİYET BAĞI VAR

- ADLİ Tıp raporunda, baş bölgesine alınan darbeye bağlı yumuşak doku travmasının yaşamı tehlikeye sokmadığı, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olduğu ve kemik kırığına neden olmadığı kaydedildi. Darp olayı ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu, ancak önceden mevcut olan anevrizmanın da ölümde etkisi ve katkısı olduğu görüşüne de yer verildi.