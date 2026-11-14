Tahliye kararına abiden tepki

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Savcısı Ömer Taş, itirazına gerekçe olarak Aysal’ın mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmamasını gösterdi.

KANAL D EKRANINA ÇIKTILAR

Eşini kayalıklardan atarak öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal’ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, Kanal D’de yayımlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında bağlandı. Avukat Çiçek, müvekkilinin suçlu olduğuna inanmadığını söyledi.

Semra Aysal ailesinin avukatı Kerem Özgen ise tahliye kararına sert tepki gösterdi. Ailenin yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Özgen, yıllardır süren adalet arayışının ardından gelen kararın kendileri açısından yarattığı tepkiye dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın Bakan Kacır mucit Aram’a sahip çıktı Haberi görüntüle

‘BİZ KİME GÜVENECEĞİZ’

Semra Aysal’ın abisi Naim Yolcu da kardeşinin son saatlerine ilişkin yaşananlarına değindi. 7 aylık hamile kardeşinin ayağında terliklerle saatlerce aç ve susuz beklediğini belirten Yolcu, yaşananlara isyan etti. Yolcu, “7 aylık hamile bir insanı orada neden 3 saat tutuyorsunuz?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Haberin Devamı

2018 yılında, hayat sigortasının sona ermesine yalnızca bir ay kala yaşanan olay dosyanın en çok tartışılan ayrıntılarından biri olarak yeniden gündeme geldi.

6 yıl cezaevinde kalan Hakan Aysal tahliye edildi.