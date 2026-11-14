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Tahliye kararına abiden tepki

Güncelleme Tarihi:

#Yargıtay#Semra Aysal#Hamile
Tahliye kararına abiden tepki
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2026 07:00

MUĞLA Fethiye’de, 2018 yılında 7 aylık hamile eşi Semra Aysal’ı Kelebekler Vadisi’nde uçurumdan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından da onanan Hakan Aysal, itiraz üzerine hakkındaki karar bozularak 6 yıldır kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Savcısı Ömer Taş, itirazına gerekçe olarak Aysal’ın mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmamasını gösterdi.

KANAL D EKRANINA ÇIKTILAR

Eşini kayalıklardan atarak öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal’ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, Kanal D’de yayımlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında bağlandı. Avukat Çiçek, müvekkilinin suçlu olduğuna inanmadığını söyledi.

Semra Aysal ailesinin avukatı Kerem Özgen ise tahliye kararına sert tepki gösterdi. Ailenin yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Özgen, yıllardır süren adalet arayışının ardından gelen kararın kendileri açısından yarattığı tepkiye dikkat çekti.

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‘BİZ KİME GÜVENECEĞİZ’

Semra Aysal’ın abisi Naim Yolcu da kardeşinin son saatlerine ilişkin yaşananlarına değindi. 7 aylık hamile kardeşinin ayağında terliklerle saatlerce aç ve susuz beklediğini belirten Yolcu, yaşananlara isyan etti. Yolcu, “7 aylık hamile bir insanı orada neden 3 saat tutuyorsunuz?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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2018 yılında, hayat sigortasının sona ermesine yalnızca bir ay kala yaşanan olay dosyanın en çok tartışılan ayrıntılarından biri olarak yeniden gündeme geldi.

6 yıl cezaevinde kalan Hakan Aysal tahliye edildi.

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#Yargıtay#Semra Aysal#Hamile

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