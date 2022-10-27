Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tahliye kararı verildi, evi bu hale getirdiler! '500 bin TL'lik masraf var'

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kiracı#Ev Sahibi
Tahliye kararı verildi, evi bu hale getirdiler 500 bin TLlik masraf var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 15:43

Diyarbakır'da 2019’da bankadan satılığa çıkarılan evi alan öğretmen S.S., dairenin eski sahibinin sözleşmesiz kiracılarını çıkarmak istedi. Kiracılar daireyi boşaltmayınca S.S. de hukuki yola başvurdu. Mahkeme yoluyla çıkarmak isteyince de kiracılar daireyi balyoz ve hilti ile tahrip etti. S.S.'nin avukatı, "Kolluğun tuttuğu tutanağa göre en az 500 bin TL'lik hasar mevcut. Bu evi tekrar oturulabilir hale getirmek için en az 500 bin TL’lik masraf yapılması gerekiyor" dedi.

Haberin Devamı

Kentte öğretmenlik yapan S.S., 2019’da Yenişehir ilçesinde bir banka tarafından ilana verilen bir sitenin 8'inci katındaki daireyi satın aldı. Eski ev sahibinin kiracısı, S.S. ile bir sözleşmesi ve kontratı olmamasına rağmen uzun süre daireden çıkmadı. S.S., kiracının evi boşaltmasını istemesine rağmen bu isteğine karşılık bulamadı. Bunun üzerine S.S. hukuki yola başvurdu. Mahkeme kararıyla kiracı H.Ç.'nin evi boşaltmasına karar verildi.

Tahliye kararı verildi, evi bu hale getirdiler 500 bin TLlik masraf var
EVİ İNŞAAT ALANINA ÇEVİRDİLER

H.Ç., geçen aylarda oturduğu binanın yan bloğundaki yangına müdahale ettiği sırada yaşamını yitirdi. Tahliye kararı da durdu. Geçen zamanın ardından mahkeme, kararı tekrar işleme koydu.

Haberin Devamı

Tahliye kararı verildi, evi bu hale getirdiler 500 bin TLlik masraf var

Yangında yaşamını yitiren H.Ç.’nin akrabaları, icra ve polis ekiplerinin gelişinden 2 gün önce iddiaya göre, balyoz ve hilti ile evi tahrip ederek inşaat alanına çevirdi.

Tahliye kararı verildi, evi bu hale getirdiler 500 bin TLlik masraf var

Olayın ardından S.S., avukatı aracılığıyla şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis ekipleri siteye gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını aldı.

Tahliye kararı verildi, evi bu hale getirdiler 500 bin TLlik masraf var

‘EVİN BÜTÜN ALTYAPISI TAHRİP EDİLMİŞ'

S.S.’nin avukatı Ali İsmet Girgin, evin müvekkili tarafından 31 Aralık 2019’da satın alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

Tahliye kararı verildi, evi bu hale getirdiler 500 bin TLlik masraf var


"Kendisi içerisinde başka kişilerin oturduğunu öğrendikten sonra gelip kişilerle konuştu. Anlaşmaya çalıştılar ancak oturanlar tarafından hiçbir şekilde anlaşma yapılmadığı için hukuki desteği biz verdik. Diyarbakır 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Tahliye davası açtık. İlgili davayı kazandık. Kesinleşmesine binaen de İcra Müdürlüğü aracılığıyla burayı tahliye etmek için başvuruda bulunduk. O dosyamız da kesinleştikten sonra İcra Müdürlüğü tahliye günü verdi. Dün itibariyle tahliyeye geldik buraya, kapı kilitliydi. Herhangi bir şekilde kapıyı açamadık. Bu sebeple çilingir marifetiyle kapıyı açtırdık ne yazık ki karşımıza bu manzara çıktı. Evin bütün alt yapısı tahrip edilmiş. Bütün camlar kırık, ev kullanılamaz durumda. Buraya aynı zamanda kolluk kuvvetiyle geldik. Bu durumu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdik. İhbarda bulunduk ve bu hasara ilişkin de Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülüyor. Kolluğun tuttuğu tutanağa göre en az 500 bin TL'lik hasar mevcut. Bu evi tekrar oturulabilir hale getirmek için en az 500 bin TL’lik masraf yapılması gerekiyor." 

Haberin Devamı

Tahliye kararı verildi, evi bu hale getirdiler 500 bin TLlik masraf var

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Kiracı#Ev Sahibi

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek