Son dakika haberler: Eminönü'deki balıkçılarla ilgili flaş karar!

İBB geçen yıl, Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname göndermişti. İhtarnamede, Temmuz 2007’de imzaladıkları kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibariyle sona erdiği kaydedilerek, iş yerlerinin tahliyesi istenmişti. Bölgede 100 yıldır balık-ekmek sattıklarını belirten tekne sahipleri karara karşı dava açtı. Davanın görüldüğü İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi dün ikincisi yapılan duruşmada kararını verdi.



TAHLİYE DURDURULDU



Davacı tekne sahipleri adına yapılan savunmada, 1 yıllık kira bedelini ödemeye hazır oldukları kaydedilerek, tahliyenin durdurulması istendi. İBB avukatı ise, davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, tarafları dinledikten sonra kararın verdi. Mahkeme, tekne sahiplerinin davasını kabul etti. Mahkeme, tekne sahipleri ile İBB arasındaki ‘kiracılık’ ilişkisinin sürdüğüne hükmetti. İBB tarafı, bu karara 2 haftalık süre içinde istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edebilecek.



Kararı değerlendiren Av. Mehmet Yıldırım “Bu kararla mağduriyet giderildi. Artık balıkçılar ile İBB, bu bölgede daha düzenli ve hijyenik bir ortamda hizmet verilmesini sağlayabilir” dedi.