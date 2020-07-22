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Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 22.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tahliye istemedi

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Silivri’deki duruşmada savunma yapan Adnan Oktar, FETÖ’nün firari elebaşı Gülen’i övdüğü suçlamasına “O beni rakip görüp kıskanıyordu” yanıtı verdi. Mahkemeden tahliye talebinde bulunmayan Oktar, “Beni Allah tutukladı ancak o çıkarır” dedi.

Adnan Oktar Silivri’de görülen davada savunmasını bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle sandalyede oturarak yaptı. 2007 yılında Fetullah Gülen’i övdüğü program kaydının izletilmesi üzerine Oktar, “FETÖ ile asla işbirliğimiz olmadı. Bize sık sık operasyon yapıyorlardı, FETÖ’cü polisler beni, üzerimi, arabamı arıyordu, sürekli davalar açılıyordu. Fetullah Gülen beni kendisine rakip gibi görüyordu bu yüzden benimle uğraşıyordu. Fetullah Gülen’i övmüyorum onu yeriyorum aslında, bu benim yerme şeklimdir. Burada ona adam olmadığını övgü diliyle anlatıyorum, o da bunu çok iyi bildiği için beni tehdit olarak görüyordu. Ben asla onu övmem” dedi.

ÖRGÜT DEĞİL ARKADAŞ GRUBUYUZ

Terör örgütü değil arkadaş grubu olduklarını iddia eden Adnan Oktar, İngiliz derin devletinin kumpas kurduğunu ve çevresindekileri korkuttuğunu söyledi. Oktar, cinlerden istihbarat aldıkları iddialarına da, “Cin çağırma yeteneğim yok. Bir arkadaşımız vasıtası ile iletişime geçtik. Bir kere cinlerden istihbarat aldık doğru, bunu polislerle de paylaştık. Cinler suçluların Polenezköy’de olduğunu söylediler, polisler gitti baktı suçlular gerçekten oradan çıktı” diye yanıt verdi. m 

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