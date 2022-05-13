Tahliye edilen Gürcan’a yakalama kararı

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İtirazı değerlendiren üst numaralı mahkeme savcılığın itirazını kabul ederek, Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararda, dosyaya ilişkin bilirkişi incelemesinin henüz yapılmadığı belirtildi. Gürcan hakkında ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açmıştı. 11 Mayıs tarihinde yapılan duruşmasında davaya bakan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, delillere sanığın etki etme imkânının bulunmaması nedeniyle tahliye kararı verdi.