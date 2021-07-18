Tahliye edildi

Ankara'da Aleyna Çakır ismiyle bilenen Sema Esen’in 3 Haziran 2020 günü evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız cesedi bulundu. “İntihar mı, cinayet mi?” tartışmasına neden olan şüpheli ölümle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Uyuşturucu kullandığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Uygun, “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek” suçundan geçen ocak ayında tutuklandı. Savcılık aynı suçtan iddianame düzenledi. Ancak ilgili mahkeme, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verdi.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ: 6 AYLIK SÜRE AŞILDI

Yapılan itirazlar da reddedilince “iddianamenin iadesi” kararı kesinleşti. Bunun üzerine savcılığın, kararın bozulması için Adalet Bakanlığı’na kanun yararına bozma başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Uygun, avukatının itirazı üzerine önceki gece yarısı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce, “6 aylık tutukluluk süresinin aşıldığı” gerekçesiyle tahliyesine karar verildi. Uygun’un avukatı “Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu” sözleriyle tahliye kararını duyurdu. Uygun’un canlı yayında Aleyna Çakır’ı darp edilmesi olayıyla ilgili olarak tutuksuz yargılaması ise devam ediyor. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma da halen sürüyor.

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