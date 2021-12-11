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Tahir Güven cinayetiyle ilgili yeni gelişme! İçişleri duyurdu: 26 gözaltı

#İçişleri Bakanlığı#Tahir Güven#Gözaltı
Tahir Güven cinayetiyle ilgili yeni gelişme İçişleri duyurdu: 26 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH’ye yönelik operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi. HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu." denildi.

Tahir Güven cinayetiyle ilgili yeni gelişme İçişleri duyurdu: 26 gözaltı

 

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#İçişleri Bakanlığı#Tahir Güven#Gözaltı

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