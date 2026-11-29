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Tahir Elçi, 28 Kasım 2015’te Sur ilçesi Yenikapı Sokak’taki Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak hayatını kaybetti. Elçi için ölümünün 11’inci yıldönümü nedeniyle vurulduğu yerde anma töreni düzenlendi. Anmaya Tahir Elçi’nin eşi ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yarımcısı Yıldırım Kaya, Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nahit Eren, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Sertaç Buluttekin, bölge illerin baro başkanları, geçmiş dönem baro başkanları, avukatlar, siyasi parti temsilcileri ile Elçi’nin yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

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TÜRKAN ELÇİ: BARIŞ ÖLÜLERİN DE HAKKI

Toplumsal barışın tesis edilmesi için geçmişte yaşanan hak ihlallerinin aydınlatılması gerektiğini belirten Türkan Elçi, “Barışa katkı sunmak yitirmiş olduklarımızın yüzü suyu hürmetine de olsa bizim için kaçınılmaz bir görevdir. Barış, diriler kadar toplumun menfaatlerini kendi menfaatlerinin önünde tutan ve bir ideal uğruna hayatını feda edenlerin de hakkıdır. Toplumsal barış gerçekleştirilmek isteniyorsa Tahir Elçi’nin saklanan, koruma altına alınan failleri bulunmalı ve cezalandırılmalıdır” dedi.