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Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

#Tahir Elçi#Ahmet Davutoğlu#Diyarbakır
Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015'te tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak, öldürülmesine ilişkin 3'ü polis memuru 4 kişinin yargılandığı davanın 5'inci duruşmasına, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in, cinayete ‘siyasi suikast’ dediğini söylediği dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te, Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin PKK'lı teröristlerle çatışmalarda tahrip olmasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptığı sırada, teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır'ın 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin ise 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 5'inci duruşması, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tahir Elçi'nin kardeşleri Mehmet Elçi, Ömer Elçi, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Diyarbakır Barosu Nahit Eren de katıldı.

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Mahkeme, avukatların dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesi yönünde yeniden dile getirdikleri talebin kabulüne karar vererek duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.

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#Tahir Elçi#Ahmet Davutoğlu#Diyarbakır

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