Tahıla ‘kırmızı hat’

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Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için ‘kırmızı hat’ diplomasisini hayata geçirdi. Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sorunun çözümüne yönelik diplomatik çalışmaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile yaptığı çok sayıdaki telefon görüşmesine geçen hafta bir yenisini ekledi. Akar, önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu daha sonra da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde Akar, insani durumun daha da kötüleşmesine imkân vermeden bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önemi ifade etti. Görüşmelerin bir diğer gündemini ise Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesi oluşturdu. Dünyayı etkileyen sorunun çözümüne yönelik yeni bir adım atıldı.

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GENERALLER İRTİBATTA

Akar’ın öncülüğünde konuyu daha yakından ele almak ve bir sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personel görevlendirildi. General rütbesinde olduğu öğrenilen görevlilerin Türkiye ile doğrudan iletişim hatları açık tutuldu.

Akar, daha önce yaptığı açıklamada, “Bizim hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. İki tarafın bazı çekinceleri var. Biz de aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu konuda umutluyuz” demişti.