Tahıl sevkiyatı... Bakan Akar'dan önemli görüşme

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.
Görüşmede Bakan Akar tarafından;
- Tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu,
- Sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı ve yapmaya devam edeceği,
- Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı.