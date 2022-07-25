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Tahıl sevkiyatı... Bakan Akar'dan önemli görüşme

#Hulusi Akar#Ukrayna#Tahıl Sevkiyatı
Tahıl sevkiyatı... Bakan Akardan önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar, Kubrakov'a tahıl sevkiyatıyla ilgili son durumu paylaştı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.

Görüşmede Bakan Akar tarafından;

- Tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu,

- Sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı ve yapmaya devam edeceği,

- Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı.

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#Hulusi Akar#Ukrayna#Tahıl Sevkiyatı

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