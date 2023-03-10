‘Tahıl Koridoru’nda son gün 18 Mart

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Türkiye’nin yoğun diplomatik gayretleri sonucu geçen temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak İstanbul’da ‘Müşterek Koordinasyon Merkezi’ kuruldu. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından 8 Mart itibarıyla ayrılan gemi sayısı 790’a ulaştı, sevkiyatı yapılan buğday, mısır, arpa gibi tahıl ürünlerinin miktarı 23 milyon 400 bin tonu geçti.

UZATILMASI GÖRÜŞÜLÜYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tahıl girişiminin tarafları olan BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna, girişimin ikinci defa uzatılmasına yönelik olumlu görüşünü açıkladı. Rusya da benzer şekilde girişimin uzatılması konusunda olumlu tavır sergiliyor” dedi.

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Öte yandan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın Türkiye’deki depremler ve Yuna-nistan’daki tren kazası ile ilgili karşılıklı taziyelerini dile getirdikleri öğrenildi.