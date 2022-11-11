Tahıl koridoru krizine çözüm... Bu bir lider siyasetidir

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İŞBİRLİĞİMİZ DERİNLEŞECEK

“Türk Devletleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla 1992’den bu yana gayretlerimiz sürüyor. Geçen yılki tarihî İstanbul Zirvesi’yle Türk Devletleri Teşkilatı’na dönüşen birlikteliğimiz günden güne güçleniyor. Dönem başkanlığımız sırasında İstanbul’da aldığımız kararların hayata geçirilmesi ve takibi bakımından yoğun bir mesai harcadık. Semerkant’ta bayrağı Özbek kardeşlerimize emanet edeceğiz. Zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve işbirliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp, önemli kararlar alacağız. Ziyaretim kapsamında zirveye katılacak devlet ve hükûmet başkanlarıyla da temaslar gerçekleştirerek ikili ilişkilerimizin yanı sıra, küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Semerkant Zirvesi’nin ortak bir dili, tarihi ve kültürü paylaşan Türk devletleri arasındaki işbirliğini çok daha ileri taşıyacağına inanıyorum. Türkiye olarak teşkilatın kurumsallaşması ve dünya çapındaki çok taraflı bölgesel örgütler arasındaki saygın yerini almasıyla iftihar ediyoruz.

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SAYIN PUTİN’LE GEREĞİNİ YAPTIK

(Karadeniz tahıl koridorunda Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşme sonrası aşılan kriz) Bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin’le yaptık. Birbirimize özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz. Birbirimize olan güven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor. Bugüne kadar böyle yürüdü. Aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma gerek bundan sonra belki Sinop’la ilgili nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayindeki attığımız adımlar birbirimize saygıyı teşvik ediyor. Bundan dolayı bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk, şimdi de takipçisiyiz.

HERSON’DAN ÇEKİLME OLUMLU BİR KARAR



CUMHURBAŞKANI Erdoğan Rusya-Ukrayna arabuluculuk çalışmalarına ilişkin de şöyle konuştu: “Bizim arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ama buna bir tarih vermek, ne zaman bu iş biter, ne zaman sona erer bunu söylemek akıl karı değil. Ancak Herson’la ilgili olarak Rusya’nın aldığı karar olumlu, önemli bir karar. Temennim odur ki belki G-20’ye Rusya’dan bir katılım olacak mı bilmiyorum, eğer katılım olursa orada görüşme imkânımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz. Temennimiz o ki arabuluculukta başarılı olalım ve savaşın egemen olduğu dünyadan barışın egemen olduğu dünyaya geçişi sağlayalım.”

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ERMENİSTAN’A AÇIKÇA SÖYLEDİK

(Ermenistan’la normalleşme süreci) Ermenistan’la en son Prag’da görüşmeler yaptık, kendilerine çok açık, net şunu söyledik: ‘Siz Azerbaycan’la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan’la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir. Biz sizden bunu bekliyoruz.’ Gerek dar kapsamlı gerek heyetlerarası yaptığımız görüşmede bunu çok açık, net kendilerine ifade ettik. Şu an itibarıyla bu aşamaya gelinebildi mi, henüz gelinebildi diyemem.

DİASPORALAR ETKİLİYOR

Diasporalar gerek Fransa’da gerek Amerika’da aleyhte çalışıyorlar, bu çalışmalar süreci olumsuz etkiliyor. Diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete döndürecek olan kimdir, şüphesiz Ermenistan yönetimidir. Bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız olumlu istikamette değişir. Bizler düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz. Temennim o ki, Ermenistan yönetimi bunu başarırsa, hele hele bir de gerek Laçin gerek Zengezur, tabii bunlarla ilgili Azerbaycan ile ilgili atacakları olumlu adımlar bizim atacağımız adımları olumlu yönde etkiler.”

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EN BÜYÜK DEVLET NİŞANI



CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’a, Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Özbekistan’da, ‘Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı’ verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Semerkant Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende Özbekistan’ın en büyük devlet nişanı takdim edildi. Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, törenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “Fıkıh ilminin efendisi İmam Buhari adına özellikle bu kıymetli nişanın tarafıma tevcihinden gerçekten çok çok büyük bir şeref duyuyorum. Karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum. Şimdi İmam Buhari adına bir üniversitenin burada kuruluyor olması İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün zaten bir heyet Türkiye’den oğlum da dahil olmak üzere İbn Haldun Üniversitesi’nden arkadaşlar Taşkent’e gelmişler, orada çalışmalar yapmışlardır. İlişkilerimizi daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır.”



MİRZİYOYEV: SİZE HÜRMET EDİYORUZ



Mirziyoyev de özetle şöyle konuştu: “Bu yüksek nişan sizin İslam aydınlanmasını tanıtma, ümmetimizin birliğini sağlama, dini hoşgörüyü tanıtma yolunda yaptığınız eşsiz çalışmalarınızın takdiridir. Biz de İmam Buhari atamızın mirasını derinlemesine incelemek üzere uluslararası araştırma merkezini kurduk. Özbekistan halkı sizin dostça ilişkilerimizi yükseltme konusundaki kişisel katkılarınızı takdir ediyor. Hepimiz sizi dünya çapında itiraf edilen büyük siyaset adamı, bilge ve kararlı olarak hürmet ediyoruz.”