Tahıl koridoru için Türkiye’de buluşacaklar

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bir süre önce sonlandırılan ‘Tahıl Koridoru’nun devamının önemini vurguladı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

TURİZM REKORU BEKLENTİSİ

“Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya’nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye’ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

Haberin Devamı

‘TAHIL KORİDORU DEVAM ETMELİ’

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, ‘barış köprüsü’ olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi’nin önemine vurgu yaptı. Karadeniz Girişimi’nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23’ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15’ler oranında arttığına dikkat çekti ve Türkiye’nin Karadeniz Girişimi’nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.”

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA: ‘PUTİN ŞARTLARINI ERDOĞAN’A İLETTİ’

- KREMLİN’e göre Putin, Erdoğan’a Tahıl Koridoru anlaşmasına dönüş şartlarını gündeme getirdi. Liderler arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili Kremlin tarafından yayınlanan yazılı açıklamada şöyle denildi:

İSTANBUL ANLAŞMASI

“Temas sırasında Tahıl Koridoru hakkında Rusya’nın prensip görüşünü Erdoğan’a ileten Putin, Rusya’nın tahıl anlaşmasına dönebilmesi için İstanbul’da yapılan anlaşmanın Rusya’yı ilgilendiren tüm maddelerinin, tahıl ve gübre dahil harfiyen yerine getirilmesi gerektiğini iletti. Batılı ülkelerin anlaşma maddelerini yerine getirdiği an Rusya’nın anlaşmaya döneceği vurgulandı. Şimdiki şartlarda, hiçbir ilerlemenin gözlenmediği ortamda Rusya’nın anlaşmaya dönmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.

Haberin Devamı

AFRİKA VURGUSU

Erdoğan ile görüşmede Afrika-Rusya forum zirvesinde tahılla ilgili Rusya tarafından açıklanan planlara da geniş yer verildi. Putin, kıtlık çeken Afrika ülkelerine hibe tahıl göndermeye hazır olduğunu hatırlatarak, Türkiye’den bu tahılların ulaştırılması için yardım ve işbirliği beklediği vurgusunu yaptı. Görüşmenin devamında çok yönlü stratejik ikili ilişkilerin gelişimi ele alındı. Ülkeler arasında ticaretin, turizmin geliştirilmesi yanı sıra ortak enerji projeleri gözden geçirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki yangınların söndürülmesinde Rusya’nın katkılarından dolayı Putin’e teşekkürlerini iletti. İki lider aralarında temasın sürdürülmesi ve olası ikili zirve düzenlenmesi için çalışmaların sürdürülmesini de kararlaştırdı”.