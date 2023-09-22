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Tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nı geçti

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#Tahıl Gemisi#Boğaz#Türkiye
Tahıl gemisi İstanbul Boğazını geçti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 06:24

Ukrayna'dan yola çıkan 'Resilient Africa' isimli tahıl yüklü gemi, işlemlerin ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek İsrail'e doğru hareket etti.

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Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Palau bayraklı 76 metre uzunluğundaki  'Resilient Africa' isimli yük gemisi, Odessa'nın Chornomorsk Limanı'ndan tahıl yükü ile birlikte ayrıldı. Gemi, Ukrayna karasularından Romanya karasularına oradan da Bulgaristan karasularına son olarak da gece saatlerinde Türkiye karasularına girdi. İsrail'e gitmek için yaklaşık 1,5 gün sonra Kumköy açıklarına ulaşan geminin personelinin Ukraynalı, Türk ve Mısırlı olduğu öğrenildi.

Kumköy'deki işlemlerin bitmesinin ardından gece saat 04.30 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçen tahıl gemisinin, İsrail'e gideceği öğrenildi.

Tahıl gemisi İstanbul Boğazını geçti

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#Tahıl Gemisi#Boğaz#Türkiye

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