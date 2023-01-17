Tahıl gemisi Beykoz’da karaya oturdu

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UKRAYNA’dan 13 bin ton bakliyatla Mersin’e gitmek için Karadeniz’e açılan 142 metre boyundaki ‘MKK-1’ gemisi, dün 07.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saat sonra akıntı nedeniyle dümen arızası yaşayan gemi sürüklenerek Beykoz, Umuryeri’nde karaya oturdu. İstanbul Boğazı tedbir için çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Türkiye’nin ilk kurtarma gemisi unvanına sahip ‘Nene Hatun’, Kurtarma 5-8-9 römorkörleri ve KEGM-8 botu kurtarma çalışmalarına başladı.

HASAR ALMADI

Geminin burun kısmından karaya oturduğu ve herhangi bir hasar almadığı tespit edildi. Ayrıca gemiden herhangi bir sızıntının da olmadığı belirlendi. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Geminin altında yırtık ve hasar oluşmaması için oldukça hassas bir operasyon yürütüldüğü belirtildi. Saat 12.32 itibarıyla kurtarılan MKK-1 isimli yük gemisi, Sarıyer Büyükdere Demirleme Sahası’na demirletildi. İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği de normal seyrine döndü.