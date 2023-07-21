Tahıl anlaşması yeniden uzar mı? Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklama...

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tahıl Anlaşması konusunda ciddi arayışlarımız var. Rusya'nın masaya dönmesini istiyoruz. Bunu tekrar hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tahılın ulaşmaması durumunda dünya gıda güvenliği tehlikeye girecek. Ekonomileri ciddi şekilde etkileyecek. Beslenme sorunu olan ülkelerde açlık daha şiddetli hale gelecek.

KURAN-I KERİM SALDIRILARI

Artık yaygın salgın haline dönüşmeye başladı. İslam ve yabancı düşmanlığında genel olarak artış var. Kur'an-ı Kerime hakaret Danimarka ve İsveç'te moda haline dönüştü. Kınıyoruz, girişimlerimiz oldu. 28 Haziran'da yapılan hakarete verdiğimiz tepki sonrası İslam ülkelerinin ciddi tavır koyduğunu gördük. Bunun etkileri BM'de de kendini gösterdi. BM ilk defa kabul etti. Kur'an-ı Kerim saldırılarını dini nefret statüsüne soktu. Dünkü saldırının akabinde Libya Başbakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştük. İslam İş birliği Teşkilatını toplama kararına vardık.