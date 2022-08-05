Tahıl almak için Ukrayna'ya giden gemi Kilyos'a demir attı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Bandırma Limanı'ndan çıkan Fulmar S isimli bir gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Kaptanı Türk olan gemi, dün akşam saatlerinde Kilyos açıklarına demir attı. Bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu 10 kişilik bir heyet saat 07.00'de denetim yapmak üzere Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'na geldi. Buradan Gözcü 1 isimli bota binen heyet, tahıl almaya giden Fulmar S'ye doğru hareket etti. Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından heyetin gemiye ulaşması bekleniyor. Gemi çevresinde sahil güvenlik helikopterleri ve botları da güvenlik önlemi aldı.

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Gemide denetim yapacak heyete Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri ile Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden denetim uzmanları da eşlik etti.

DENETİM BAŞLADI

Tahıl almak üzere Ukrayna’ya doğru yola çıkan Fulmar S isimli gemide denetimler başladı. 10 kişilik heyetin yapacağı denetimlerde geminin ambarları ve balast tankları kontrol edilecek. Önceki gemiye kıyasla bu gemide yapılan denetimin daha detaylı olması planlanıyor.