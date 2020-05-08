Tahditli yürüme mesafesi ne demek? Yürüme mesafesi sınırı ne kadar?

İçişleri Bakanlığı, 10 Mayıs’ta 4 saatlik sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü kişiler ile 13 ve 15 Mayıs’ta aynı şekilde dışarı çıkabilecek 20 yaş altı kişilerle ilgili genelge yayınladı. Valiliklere gönderilen genelge ile kısıtlı iznin kuralları belirlendi. Bir ayı aşkın süredir evde olan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara verilecek kısa süreli iznin ayrıntılarında yürüme mesafesi dikkat çekti.

Buna göre, 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı tanınacak. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan kişiler, ihtiyaç duymaları halinde refakatçileriyle, 10 Mayıs pazar, 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesinde, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak dışarı çıkabilecek. 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs Çarşamba, 15-20 yaş arasındakiler ise 15 Mayıs Cuma 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak sokağa çıkabilecek.

TAHDİTLİ YÜRÜME MESAFESİ NE DEMEK? TAHDİT NEDİR?

Tahdit kelimesinin anlamı; çevresini daraltma, sınır koyma, sınırlama, kısıtlama, çevreleme manasına gelir. Tahditli ise belirli bir ölçü veya mesafeyle sınırlanmış anlamına gelir.





