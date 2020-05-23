Tahakküm ne demek? Tahakküm nedir? Tahakküm TDK kelime anlamı

TDK üzerinden ele alındığı zaman tahakküm kelimesi, ‘Baskı, zorbalık ve hükmetme’ anlamı üzerinden karşılık buluyor. Herhangi bir durum ya da olay ile olgu karşısında zorbalık yaparak baskı oluşturma gibi bir anlamı bulunduğunu söylemek mümkün.

Tahakküm Ne Demek?

Tahakküm kelimesi TDK açısından, ‘zorbalık, baskı ve hükmetme’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Gündelik yaşamda da kullanılan bu kelime, özellikle edebi eserlerde ve yazılı kaynaklarda öne çıkmaktadır. Bu kelimeyi bir cümle ile örneklendirmek gerekirse;

‘’Sen böyle karı tahakkümü altında mı kalacaksın? M. Ş. Esendal

Bu cümlede de anlatıldığı gibi baskı ve zorbalık altında kalıp kalmayacağına dair bir soru olarak öne çıkıyor.

Tahakküm Nedir?

Bireysel ve toplumsal olarak baskı ve zorlama ile hükmetme üzerinden kullanılan bir kelime olarak tahakküm öne çıkıyor. Bu kelime birçok değişik kaynakta ya da gündelik yaşamda karşılaşılan, ancak ne anlama geldiği tam olarak bilinmeyen sözcükler arasında yer almaktadır.

Amaca uygun şekilde cümle içerisinde ya da tek başına gündelik hayatta kullanabilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir yerde karşınıza çıktığı zaman, bu anlamı üzerinden durumun ne ifade ettiğini daha iyi anlama şansını elde etmeniz mümkün.