×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TAG Otoyolu’ndazincirleme kaza: 2’si ağır 13 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#TAG Otoyolu Kaza#Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu#Zincirleme Trafik Kazası
TAG Otoyolu’ndazincirleme kaza: 2’si ağır 13 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 23:15

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep batı ve kuzey kesimleri arasında yağış nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2’si ağır 13 kişi yaralanırken otoyol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Haberin Devamı

Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey kesimleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve tırlarında bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan 2’si ağır 13 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Otoyolun batı ve kuzey kesimleri trafiğe kapatıldı.

Otoyolu savaş alanına çevren feci kazanın ardından yeni olumsuzlukların önüne geçebilmek için batı ve Kuzey kesimleri arasındaki trafik akışı tamamen durduruldu. Otoyoldaki Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa istikametlerine yönelik trafik akışı ise D-400 karayoluna yönlendirildirildi.

Haberin Devamı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TAG Otoyolu Kaza#Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu#Zincirleme Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!