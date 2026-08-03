TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun 4’üncü kilometresindeki Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Doğruyol'un (46) kullandığı 42 AEN 20 plakalı otomobil ile Davut Y. (53) idaresindeki 49 ABH 752 plakalı TIR ve Ahmet C.'nin (52) kullandığı 03 AKB 331 plakalı TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri olası kazalara karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Lütfiye Doğruyol ve Mert Asaf Doğruyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Melek D. (36), Muhammed Mete D. (11) ve Sadullah Ç. ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sadullah Ç.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.