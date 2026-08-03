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TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü

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#TAG#Trafik Kazası#Gaziantep
TAG Otoyolunda zincirleme kaza: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 15:24

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde otomobil ile 2 TIR’ın karıştığı zincirleme kazada Lütfiye Doğruyol (63) ve Mert Asaf Doğruyol (3) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun 4’üncü kilometresindeki Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Doğruyol'un (46) kullandığı 42 AEN 20 plakalı otomobil ile Davut Y. (53) idaresindeki 49 ABH 752 plakalı TIR ve Ahmet C.'nin (52) kullandığı 03 AKB 331 plakalı TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

TAG Otoyolunda zincirleme kaza: 2 ölü

Jandarma ekipleri olası kazalara karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Lütfiye Doğruyol ve Mert Asaf Doğruyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Melek D. (36), Muhammed Mete D. (11) ve Sadullah Ç. ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sadullah Ç.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAG Otoyolunda zincirleme kaza: 2 ölü

 

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#TAG#Trafik Kazası#Gaziantep

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