×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TAG Otoyolu'nda tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#TAG Otoyolu#Tır#Kaza
TAG Otoyolunda tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 22:17

Gaziantep'te tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

İ.G. (23) idaresindeki 33 BBP 313 plakalı meyve yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen A.Ç. yönetimindeki 46 LD 335 plakalı otomobile çarpıp viyadükten düştü.

Kazada tırda bulunan A.B. (64) ile M.G. (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır sürücüsü İ.G, aynı araçtaki G.B. (64), otomobil sürücüsü A.Ç. ile otomobilde bulunan R.D. (31), sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan tır sürücüsü İ.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TAG Otoyolu#Tır#Kaza

BAKMADAN GEÇME!