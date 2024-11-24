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TAG otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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#Gaziantep#Nurdağı#Kaza
TAG otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 15:40

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişelerinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. idaresindeki 31 AUA 429 plakalı otomobil, gişelere doğru hareket halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, feci kaza sonucu araçta bulunan E.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü A.Y. ile araçta bulunan L.Y. ve A.Y. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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TAG otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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#Gaziantep#Nurdağı#Kaza

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