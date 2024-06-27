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TAG Otoyolu'nda feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#TAG Otoyolu#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 09:32

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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 Hasan Kılıçparlar idaresindeki 27 AHK 33 plakalı çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 plakalı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere arkadan çarptı.

Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekicinin arka kısmına çarptı.

TAG Otoyolunda feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti

Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

TAG Otoyolunda feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti

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#TAG Otoyolu#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza

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