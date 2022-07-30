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TAG Otoyolu, 27 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı

#Gaziantep#TAG Otoyolu#Çamur
TAG Otoyolu, 27 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık havuzunun setlerinin taşmasıyla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na akan binlerce ton atık çamur, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Çamurların tahliyesinin ardından otoyol, yaklaşık 27 saat sonra ulaşıma açıldı.

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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3 bin metreküp kapasiteli atık havuzundaki set, perşembe günü saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle taştı. Taşkının ardından havuzdaki binlerce ton atık çamur otoyola döküldü. Otoyolun yaklaşık 1 kilometrelik alanında etkili olan atık çamur nedeniyle araçlar hareket edemeyince Gaziantep'in Kuzey ve Batı gişeleri arasındaki bölüm çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bu yolu kullanan araçların farklı güzergahlara yönlendirildi.

TAG Otoyolu, 27 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı

Otoyolda yer yer 3 metreye ulaşan çamurun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çok sayıda iş makinesiyle yaptığı çalışmayla toplanan çamur, açılan farklı bir havuza depolandı. Ekiplerin 30 saat süren hummalı çalışmasıyla çamurlar tahliye edildi, yol temizlendi. Yolda araçların kaymaması için de kum döküldü. Otoyol, 27 saat sonra, saat 24.00 sıralarında çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

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Öte yandan, atık havuzunun yıkılan setinin bulunduğu bölgedeki çalışmalar ise halen devam ediyor. Ekipler, iş makineleriyle setin bulunduğu alanın çevresine yeni setler oluştururken, mevcut havuzun etrafındaki setler ile kamyonlarla dökülen topraklarla güçlendirildi.

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#Gaziantep#TAG Otoyolu#Çamur

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