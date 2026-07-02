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Tadını merak ettiği zakkumun çiçeğini yedi hastanelik oldu

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#Zakkum#Namık Özden#Yemek
Tadını merak ettiği zakkumun çiçeğini yedi hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 17:20

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, zakkum bitkisinin çiçeğinin tadını merak edip yedikten sonra fenalaşan 40 yaşındaki Namık Özden, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Olay, sabah saatlerinde, Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde yaşandı. Zakkum bitkisinin çiçeğinin tadını merak edip çiğneyen Namık Özden, fenalaştı. Özden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

TADINI MERAK ETTİ

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, doktorlara, tadını merak ettiği için kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini yediğini anlattı. Durumunun ağırlaşması üzerine, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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#Zakkum#Namık Özden#Yemek

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