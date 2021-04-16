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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Tadilatta üzerine duvar yıkılan Suriyeli işçi yaralandı

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ANTALYA'da, 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede tadilat yapıldığı sırada üzerine duvar yıkılan Suriye uyruklu Selami Muhammet, yaralandı.

Tadilatta üzerine duvar yıkılan Suriyeli işçi yaralandı
Olay, saat 10.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katında tadilat yapıldığı sırada duvar, büyük gürültüyle Suriyeli işçi Selami Muhammet'in üzerine yıkıldı. Balkon demirleri ile duvar arasında sıkışan işçinin yardımına, apartmanda bulunan iş yeri sahipleri ve çevredekiler koştu. Sıkıştığı yerden itfaiyeciler tarafından güçlükle çıkarılan Muhammet, sedye ile aşağı indirildikten sonra ambulansa alınarak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Apartman sakini Funda Karakoç, "Bina oldukça eski. Sabah erken saatlerden itibaren çalışma sürüyor. Öyle vuruyorlar ki anlatamam. Bina komple sallanıyor. 'Bir şey olmasa bari' dedim; ancak sonuç ortada" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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